Ушел из жизни известный государственный и общественный деятель Канапия Ахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 апреля на 98-м году ушел из жизни замечательный человек, известный государственный и общественный деятель, ученый, профессор, ветеран Великой Отечественной войны Канапия Габдуллинович Ахметов, передает МИА «Казинформ».

К. Ахметов родился в 1924 году в Джетыгаринском районе Костанайской области. После окончания средней школы в 1942 году ушел на фронт, прослужил до 1946 года командиром стрелкового взвода, затем - помощником начальника штаба 1078-го стрелкового полка 314-ой Кингиссепской стрелковой дивизии.

В 1951 году с отличием окончил факультет журналистики КазГУ. Затем с 1951 года успешно работал заведующим студенческим отделом ЦК ЛКСМ Казахстана, первым секретарем Алматинского обкома комсомола, затем окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС с защитой кандидатской диссертации. С 1961 по 1964 год работает заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана, вторым секретарем столичного горкома, секретарем Алматинского обкома партии.

В 1965 году Канапия Ахметов назначается первым проректором КазГУ, с 1971 по 1977 год работает ректором Казахского института физической культуры, вносит большой вклад в развитие этих вузов, высшего образования республики. Затем около 20-ти лет возглавляет кафедру научного коммунизма, политологии, работает до самого преклонного возраста профессором кафедры социальных дисциплин Алматинского института энергетики и связи.

Высокая человеческая порядочность и чистота, гражданская ответственность и принципиальность, самоотдача, многогранный талант и профессионализм на протяжении всего жизненного пути снискали Канапие Габдуллиновичу Ахметову заслуженный авторитет и любовь среди друзей, соратников и сослуживцев. Его военный и мирный вклад отмечен многими орденами и медалями, в том числе двумя орденами «Знак почета», присвоением почетного звания «Заслуженный работник высшего образования» и орденом «Парасат» за многолетний плодотворный труд в высших учебных заведениях. Всей своей жизнью и трудом он оставил добрый след в памяти народа.

Редакция МИА «Казинформ» выражает соболезнования в связи безвременной кончиной тестя Жаная Омарова, генерального директора МИА «Казинформ» в 2004-2007 годах.

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