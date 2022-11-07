Ушел из жизни известный деятель в области здравоохранения Кайрат Беркинбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня ушел из жизни известный деятель в области здравоохранения, президент АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «ОҚ-ЖЕТПЕС» медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан Кайрат Шералиевич Беркинбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Сегодня на 57 году жизни преждевременно скончался известный деятель в области здравоохранения, президент лечебно-оздоровительного комплекса «ОҚ-ЖЕТПЕС» Кайрат Шералиевич Беркинбаев.

Кайрат Шералиевич внес большой вклад в развитие курортного дела, проявил себя как талантливый организатор будучи руководителем крупных оздоровительных учреждений Казахстана.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного в связи с безвременной утратой заботливого отца, супруга», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.

Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Кайрата Шералиевича Беркинбаева.





Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК