18:28, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6
Ушел из жизни известный деятель в области здравоохранения Кайрат Беркинбаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня ушел из жизни известный деятель в области здравоохранения, президент АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «ОҚ-ЖЕТПЕС» медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан Кайрат Шералиевич Беркинбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
«Сегодня на 57 году жизни преждевременно скончался известный деятель в области здравоохранения, президент лечебно-оздоровительного комплекса «ОҚ-ЖЕТПЕС» Кайрат Шералиевич Беркинбаев.
Кайрат Шералиевич внес большой вклад в развитие курортного дела, проявил себя как талантливый организатор будучи руководителем крупных оздоровительных учреждений Казахстана.
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного в связи с безвременной утратой заботливого отца, супруга», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.
Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Кайрата Шералиевича Беркинбаева.
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК