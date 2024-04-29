Ушел из жизни известный казахстанский ученый Жайлаубай Кыдырбаев

27 апреля 2024 года на 77-м году ушел из жизни видный ученый, профессор Жайлаубай Кыдырбаев. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ж. Кыдырбаев проработал в Научно-исследовательском институте почти 30 лет, из них более 15 лет заведовал лабораторией профилактики инфекционных болезней. Является автором более 200 научных трудов, в том числе 36 из них опубликованы в высокорейтинговых международных журналах. Соавтор 37 изобретений и 24 нормативных документов вакцин.

Как сообщили в Институте, ученый внес огромный вклад в развитие вирусологии, эпизоотологии, патологической анатомии и организации производства вакцинных препаратов против опасных вирусных болезней домашних птиц и сельскохозяйственных животных в нашей стране, в том числе против пандемического гриппа А/H5N1 Kazfluvac и А/Н1N1 Refluvac, сезонного гриппа Kazfluvir для здравоохранения РК. Вакцины успешно прошли доклинические и клинические испытания в научных центрах Казахстана, России, и были зарегистрированы в МЗ РК. В последние годы Ж.Кыдырбаев внес значительный вклад в разработку векторных вакцин против бруцеллеза КРС, МРС человека, и многих других.

Ученый был награжден орденом «Құрмет» в 2019 году, нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», медалью «Еңбек ардагері» в 2016 году, также является лауреатом независимой премии «Лидер науки».