Ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке Курбан Каражанов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 31 июля на 64-ом году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Курбан Сакенович Каражанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миноброны РК.

Генерал-лейтенант Курбан Каражанов был достойным, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом. Он неизменно находился на самых трудных участках службы и всю свою жизнь посвятил укреплению обороноспособности страны, рассказали в пресс-службе ведомства.

Генерал-лейтенант Курбан Сакенович окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза И.С.Конева. Военную карьеру начал в 1979 году с должности командира мотострелкового взвода. С момента становления казахстанской армии в разные годы занимал ответственные должности в Вооруженных Силах страны. Награжден орденом «Данк» ІІ степени.

«Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким Курбана Сакеновича в связи с тяжелой и безвременной утратой», - говорится в сообщении Минобороны РК.