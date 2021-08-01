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    21:02, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке Курбан Каражанов

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 31 июля на 64-ом году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Курбан Сакенович Каражанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миноброны РК.

    Генерал-лейтенант Курбан Каражанов был достойным, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом. Он неизменно находился на самых трудных участках службы и всю свою жизнь посвятил укреплению обороноспособности страны, рассказали в пресс-службе ведомства.

    Генерал-лейтенант Курбан Сакенович окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза И.С.Конева. Военную карьеру начал в 1979 году с должности командира мотострелкового взвода. С момента становления казахстанской армии в разные годы занимал ответственные должности в Вооруженных Силах страны. Награжден орденом «Данк» ІІ степени.

    «Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким Курбана Сакеновича в связи с тяжелой и безвременной утратой», - говорится в сообщении Минобороны РК.


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