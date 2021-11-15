Ушел из жизни экс-глава Нацбанка Даулет Сембаев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни разработчик пенсионной реформы Казахстана Даулет Сембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердили в Национальном банке Казахстана.
Даулет Сембаев родился 10 августа 1935 года в городе Алма-Ата в семье педагога.
Он известен как один из разработчиков пенсионной реформы Казахстана. В разные годы занимал должности депутата Сената Парламента Республики Казахстан, был председателем Комитета по экономике, финансам и бюджету, заместителем Премьер-министра, председателем Национального банка. С 2008 года был членом попечительского совета Международной академии бизнеса.
Он также автор ряда публикаций в прессе.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», «Парасат» (1996), медалью почетного профессора Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования.
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