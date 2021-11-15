Ушел из жизни экс-глава Нацбанка Даулет Сембаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни разработчик пенсионной реформы Казахстана Даулет Сембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в Национальном банке Казахстана.

Даулет Сембаев родился 10 августа 1935 года в городе Алма-Ата в семье педагога.

Он известен как один из разработчиков пенсионной реформы Казахстана. В разные годы занимал должности депутата Сената Парламента Республики Казахстан, был председателем Комитета по экономике, финансам и бюджету, заместителем Премьер-министра, председателем Национального банка. С 2008 года был членом попечительского совета Международной академии бизнеса.

Он также автор ряда публикаций в прессе.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», «Парасат» (1996), медалью почетного профессора Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования.