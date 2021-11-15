+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ушел из жизни экс-глава Нацбанка Даулет Сембаев

15 Ноября 2021 10:45
Поделиться:
Ушел из жизни экс-глава Нацбанка Даулет Сембаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни разработчик пенсионной реформы Казахстана Даулет Сембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы
Список нарушителей домашнего карантина в Алматы пополнили еще 70 человек До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы Коронавирус: Алматы и Шымкент перешли в «зеленую» зону

Информацию подтвердили в Национальном банке Казахстана.

Даулет Сембаев родился 10 августа 1935 года в городе Алма-Ата в семье педагога.

Он известен как один из разработчиков пенсионной реформы Казахстана. В разные годы занимал должности депутата Сената Парламента Республики Казахстан, был председателем Комитета по экономике, финансам и бюджету, заместителем Премьер-министра, председателем Национального банка. С 2008 года был членом попечительского совета Международной академии бизнеса.

Он также автор ряда публикаций в прессе.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», «Парасат» (1996), медалью почетного профессора Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нацбанк Казахстана   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы
Список нарушителей домашнего карантина в Алматы пополнили еще 70 человек
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Коронавирус: Алматы и Шымкент перешли в «зеленую» зону
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021»
Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив