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Ушел из жизни бывший Президент Франции Жак Ширак
26 Сентября 2019 16:48
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ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в возрасте 86 лет скончался экс-Президент Франции Жак Ширак, передает агентство AFP со ссылкой на его семью. Об этом сообщает МИА «Казинформ».
«Жак Ширак скончался сегодня утром в окружении своих близких», – сообщил агентству его зять Фредерик Сала-Бару.
Правоцентрист Жак Ширак руководил страной с 1995 по 2007 год. Он дважды избирался на пост Президента в 1995 и 2002 годах.
В 1974-1976, 1986-1988 годах возглавлял Правительство страны, а с 1977 по 1995 годы был мэром родного Парижа.
В последние годы Жака Ширака редко видели на публике в связи с продолжительной болезнью.
Ключевые слова: Франция,
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