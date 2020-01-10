Ушел из дома и устроился на работу: пропавший подросток был найден в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области нашли пропавшего 17-летнего подростка, который успел за время отсутствия устроиться на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 8 января 2020 года в управление полиции города Кокшетау поступило заявление от 41-летнего жителя Буландынского района о том, что его сын, 17-летний студент, находясь на каникулах, 4 января 2020 года ушел из дома. Сотовый телефон подростка был отключен.

«Заявление о пропаже несовершеннолетнего поступило спустя 4 дня, так как отец надеялся, что сын вернется, и не сразу обратился в полицию. После безуспешных самостоятельных поисков у родственников и знакомых, он обратился за помощью к стражам порядка. На розыск пропавшего несовершеннолетнего сразу же ориентировали личный состав управления полиции Кокшетау, в том числе участковых инспекторов», - рассказали в ведомстве.

В этот же день, 8 января, местонахождение несовершеннолетнего установлено в областном центре.

По словам полицейских, подросток решил устроиться на работу, где его и разыскали стражи порядка. Сотрудники ювенальной полиции провели с несовершеннолетним профилактическую беседу и поставили его на собственный учет.



