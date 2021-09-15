Ушел и не вернулся: мужчину разыскивают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау объявлен в розыск пропавший мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведутся поиски Акылбекова Елдара Еркиновича, 1987 г. р., проживающего в Атырау по ул. Баймуханова. 2 сентября 2021 года около 12 часов 30 минут он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. 11 сентября в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области от матери пропавшего поступило заявление о проведении поисковых работ. Где именно пропал Акылбеков Елдар Еркинович, неизвестно. При выходе из дома мужчина был одет в рубашку в мелкую клетку, бордовые джинсы, на ногах кроссовки коричневого цвета. Жителей, которые видели, либо имеют сведения о местонахождении пропавшего, просим обратиться к матери Сауле Акылбековой по номеру телефона 8-775-119-23-76.В поисковых работах задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области с кинологическими расчетами, а также привлечены волонтерские организации», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.