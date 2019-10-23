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Ушедшую от мужа и ребенка женщину нашла полиция Алматинской области

23 Октября 2019 20:40
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Ушедшую от мужа и ребенка женщину нашла полиция Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские помогли жителю Алматинской области отыскать пропавшую без вести молодую жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В полицию Жамбылского района 6 сентября обратился житель села Узынагаш с заявлением о без вести пропавшей 23-летней супруге, которая несколькими днями ранее после семейной ссоры ушла из дома в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски женщины, организованные ее родными, не дали желаемых результатов.

«С учетом того, что у супружеской пары имеется малолетний ребенок, которого она не могла просто так оставить, были выдвинуты несколько версий ее исчезновения. Все версии были тщательно проверены, и заведено розыскное дело. В итоге позавчера полицейским Жамбылского района удалось установить местонахождение без вести пропавшей, скрывавшейся от родных в Алматы, где она подрабатывала официанткой в одном из городских кафе», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В настоящее время женщина уже вернулась в семью и к родным.

В текущем году полицейским региона удалось установить и разыскать около 200 человек, числившихся без вести пропавшими.

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Ключевые слова: Алматинская область, Общество,
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Автор:

Хасан Еспанов

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