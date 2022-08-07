Ушедшую из дома 5-летнюю девочку ищут в Костанайской области

К поиску подключились полицейские.

«Ребенок был под присмотром своих старших сестер - 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры, - сообщили в полиции. — Об этом сообщила в полицию мама девочки».

В департаменте полиции также добавили, что сразу был начат комплекс поисковых мероприятий.

«Личный состав костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. Принимаются все необходимые меры для установления места нахождения ребенка»,- добавили в ведомстве.