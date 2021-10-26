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    11:31, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ушедшего из дома семиклассника искали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области ушёл из дома и не вернулся мальчик. Ребёнка нашли живым и невредимым спустя пять часов на сеновале во дворе его же дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера, ориентировочно в 16:00 часов, ушёл из дома и не вернулся учащийся 7 класса Малиновской школы», - написал на своей странице в соцсети аким Щербактинского района Павлодарской области Азилхан Абеуов.

    Благодаря оперативной работе сотрудников полиции и неравнодушию жителей села Малиновка, принявших участие в поисках, в 22:50 часов мальчик был найден живым и невредимым на сеновале в хоздворе своего дома, после чего был осмотрен медицинскими работниками, уточнил глава района.

    «Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в поисках. Уважаемые земляки, берегите своих детей», - обратился Азилхан Абеуов к щербактинцам и подписчикам.


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    Регионы Казахстана Происшествия Павлодарская область
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