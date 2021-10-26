Ушедшего из дома семиклассника искали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области ушёл из дома и не вернулся мальчик. Ребёнка нашли живым и невредимым спустя пять часов на сеновале во дворе его же дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, ориентировочно в 16:00 часов, ушёл из дома и не вернулся учащийся 7 класса Малиновской школы», - написал на своей странице в соцсети аким Щербактинского района Павлодарской области Азилхан Абеуов.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции и неравнодушию жителей села Малиновка, принявших участие в поисках, в 22:50 часов мальчик был найден живым и невредимым на сеновале в хоздворе своего дома, после чего был осмотрен медицинскими работниками, уточнил глава района.

«Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в поисках. Уважаемые земляки, берегите своих детей», - обратился Азилхан Абеуов к щербактинцам и подписчикам.