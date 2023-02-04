Ушастые совы на юге Казахстана предсказывают раннюю весну

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весна будет ранняя – утверждает жамбылский орнитолог-любитель, судя по поведению птиц. Житель села Ертай Жуалынского района Жамбылской области Малик Нукусбеков увлекается орнитологией и фотографированием природных красот Казахстана и родного края, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проживая близ заповедных, поистине райских для птиц мест, Малик Нукусбеков является бёрдвочером (наблюдатель за птицами – одна из форм изучения диких животных). Ведь Жуалынский район известен богатством и разнообразием флоры и фауны. На его территории расположены знаменитые Аксу-Джабаглинский заповедник и ущелье Бериккара.

Любителю орнитологии очень повезло. В той местности, где он проживает, обитает порядка ста видов птиц. А только возле своего дома он насчитал 20 видов птиц, каждый день за ними наблюдает и делает потрясающие снимки птиц именно на гнезде, что у фотографов дикой природы происходит нечасто.

«Настоящее чудо – ушастая сова (Asio otus, Құлақты жапалақ) сидит на дереве прямо у меня во дворе, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Малик Нукусбеков. – Когда хожу по двору по своим делам, она на меня озирается, как будто хочет сказать – «и чего ты постоянно ходишь туда – сюда?». Очень рано, в последних числах января, в этом году самец «совы ушастой» начал токовать. Как происходит токование – самец с самкой находят удобную территорию для гнездовья, самец всю ночь сидит неподалеку от гнезда и у-гу-гукает (токует), чтобы другие самцы лишний раз не летали мимо и не проникали на территорию этой пары».

По утверждению орнитолога-любителя, если началось токование, это значит, что уже скоро придет весна.

«По календарю еще целый зимний месяц до весны. Но птицы знают, чувствуют приближение весны, чтобы не пропустить с гнездованием. Значит, в этом году весна раньше вступает в свою силу. Птицы никогда не ошибаются. В моей практике это самое раннее токование совы», - говорит собеседник.

В Жуалах обычно весна более поздняя, чем на юге Казахстана. Бывает, в Таразе уже температура +10 и+15, трава зеленая и деревья распускаются, а в горной местности Жуалынского района еще снег не сошел. Жуалы отличаются по климату от других регионов Жамбылской области, здесь всегда значительно холоднее.

«Ушастые совы первую кладку начинают, когда еще на земле снег лежит. Как только услышал у-гу-гуканье этих птиц, в душе приятно и тепло стало, Как-никак они предвестники весны, новой жизни», - говорит Малик Нукусбеков.

Заповедник Аксу-Джабаглы основан в 1926 году, это самый первый в Казахстане и, пожалуй, самый богатый фауной и флорой природный заповедник нашей страны, раскинувшийся на территории трех республик – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этот заповедник является одним из лучших в мире мест для наблюдения за птицами, обладая большим потенциалом для развития экотуризма. В 2015 году Аксу-Джабаглы был включен во Всемирную сеть биосферных заповедников планеты.

Что касается ущелья Бериккара Жуалынского района, то оно уникально тем, что здесь произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды тюльпанов Грейга и Кауфмана. Ущелье Бериккара официально признано мировой родиной тюльпанов. Здесь соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают уникальные эндемики – единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и редкие птицы (райская мухоловка).

Свои снимки, наблюдения за птицами влюбленный в природу Казахстана Малик Нукусбеков публикует в периодических изданиях и в соцсетях. Птицы и тюльпаны – две его страсти, о тюльпанах Казахстана жамбылский любитель природы может рассказывать бесконечно. Для того чтобы «поймать» недолгое время цветения какого-нибудь вида тюльпана, он может отправиться за сотни километров от родного дома. В Боралдайтау – одном из самых красивых мест хребта Каратау – любителю-орнитологу удалось сделать серию снимков гнездования целой колонии черных грифов, очень редкой хищной птицы, занесенной в Красную книгу.

Итогом экспедиции по изучению фауны пустыни Бетпакдала стали уникальные снимки, сделанные Маликом Нукусбековым в заповедных уголках этой нетронутой цивилизацией пустыни площадью в 2,5 раза больше современной Бельгии.

Фото Малик Нукусбеков