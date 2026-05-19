У семи авиакомпаний в Казахстане отозвали сертификаты эксплуатантов
Руководитель Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел рассказал о результатах проверок авиакомпаний в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в общей сложности в Казахстане функционирует 104 эксплуатанта воздушных судов.
По состоянию на сегодняшний день в государственном реестре зарегистрировано 973 воздушных судна. Сертифицировано 25 аэропортов, 28 организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и 21 авиационный учебный центр.
За период 2025 года и 1-й квартал 2026 года ААК было проведено 1202 проверки субъектов отрасли гражданской авиации и выдано 1234 сертификата и свидетельства.
— По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении 7 авиакомпаний были введены меры по приостановлению либо отзыву сертификатов эксплуатанта, приостановлена деятельность 4 авиационных учебных центров и действие 2 сертификатов организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, — сообщил Майкл Дэниел на заседании Правительства.
Также были введены 15 ограничений в отношении 8 аэродромов.
