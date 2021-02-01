РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Ущерб животному и растительному миру в РК из-за браконьеров составил более 8 млн тенге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК проведено более 50 рейдовых мероприятий по пресечению фактов браконьерства. По итогам выявлено 73 факта нарушения природоохранного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    По данным ведомства, к административной ответственности привлечены 52 физических лица, 17 материалов направлены в судебные органы, также по материалам областных территориальных инспекций правоохранительными органами возбуждено 4 уголовных дела.

    Кроме того, у нарушителей природоохранного законодательства до решения суда изъято 9 запрещенных к применению орудий рыболовства, 1 огнестрельное оружие и 1655,4 кг незаконно выловленной рыбы.

    На правонарушителей наложены штрафы на сумму 611,6 тыс. тенге, предварительный ущерб, нанесенный животному и растительному миру, составил 8 млн 642 тыс. тенге.

    За указанный период инспекторами на рыбохозяйственных водоемах области обнаружены, сняты с водоема и уничтожены более 5 км запрещенных к применению орудий рыболовства (сети из мононити и моноволокна).

    «Также в зимний период, в целях предупреждения гибели рыбы, на постоянной основе проводятся противозаморные мероприятия. Так, на сегодняшний день прорублено 265 лунок, 43 майн, установлено 250 камышовых сноп, в указанных работах были задействованы 18 единиц техники и 58 человек», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    Закон и право Другие государственные органы Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!