Ущерб в 776 млн тенге нанесла ОПГ в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Задержана преступная группировка, нанесшая ущерб бюджету на сумму 776 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Департаментом экономических расследований по Кызылординской области Комитета по финансовому мониторингу в рамках оперативно- розыскных мероприятий «СТОП ОБНАЛ» пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась выпиской счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Предварительная сумма ущерба причиненного государству составила 776 млн. тенге.

ДЭР по Кызылординской области начато досудебное расследование по ст. 262 ч. 1,2 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) в отношении организатора и руководителя группы, а также ее участников.



