8 Августа 2022 11:43

Ущерб в 7 млрд тенге нанесли казахстанцам интернет-мошенники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года зарегистрировано 11 763 случая мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о совместном заседании ведомства по противодействию интернет-мошенничеству.

«В заседании приняли участие представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Также к встрече в режиме онлайн подключились руководители и ответственные специалисты операторов связи. В ходе совещания стало известно, что за последние шесть лет количество фактов интернет-мошенничества значительно увеличилось», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Если в 2016 году произошло тысячу таких преступлений, то в 2021 году количество интернет-мошенничеств увеличилось до 21 тыс. С начала года зарегистрировано 11 763 случая, мошенники нанесли ущерб в 7 млрд тенге. Задержан 571 преступник и 17 организованных преступных групп.

«Ранее по инициативе МВД ужесточили банковские процедуры идентификации клиентов при получении онлайн-займов. Сегодня мошенники используют сервисы по замене абонентских номеров, специальные приложения для удаленного доступа к телефонам. Также среди них есть те, кто действует из-за рубежа», - отметила представитель МВД.

По ее словам, система блокировки номеров замены должна минимизировать факты телефонного мошенничества. Сегодня ее активно интегрируют казахстанские операторы связи.

Ранее сообщалось, что полицейские раскрыли семь убийств за неделю в Казахстане.