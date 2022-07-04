Ущерб в 3 млн тенге нанес подозреваемый страховой компании в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фальшивые выплаты на 3 млн тенге оформил сотрудник страховой компании в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале года в Центральный отдел полиции УП города Караганды обратился представитель одной из страховых кампаний. Он сообщил, что некое лицо нанесло финансовому учреждению ущерб на сумму около 3 млн тенге. Выяснилось, данная сумма была выплачена по поддельным заявлениям на страховую выплату по фактам дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские установили, что к данной комбинации причастен 24-летний сотрудник данной страховой кампании, имевший доступ к базе данных. Причем к моменту начала следственных действий он успел уволиться с работы и скрылся.

20 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания по шести эпизодам. В основном злоумышленник использовал данные граждан Российской Федерации. Вероятно, аферист считал, что этот момент его в какой-то мере обезопасит от неприятностей. Но ошибся в своих предположениях. По фальшивым заявлениям аферист получал суммы от 355 тыс. тенге до 500 тыс. тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование, которое устанавливает все обстоятельства произошедшего.