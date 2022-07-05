Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ущерб в 2 млрд тенге нанесли государству «обнальные» компании в Павлодаре

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Июля 2022, 09:57
Ущерб в 2 млрд тенге нанесли государству «обнальные» компании в Павлодаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факты незаконной выписки счетов фактур пресечены сотрудниками Департамента АФМ по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.

В результате преступных действий Легина В.Р. и Рыжакова С.А. государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Суд признал обоих виновным и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к двум годам девяти месяцам лишения свободы каждого с конфискацией денежных средств в сумме более 13 млн тенге у Легина.



Кадр из видео
Павлодарская область   Происшествия   Судебный процесс   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных