Ущерб в 2 млрд тенге нанесла деятельность преступных группировок в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанская прокуратура выявила 2 организованные преступные группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, проводимые анализы и проверки позволили выявить преступные схемы, которые недобросовестные налогоплательщики использовали для уклонения от уплаты налогов.

По результатам специальных оперативно-розыскных мероприятий разоблачены 2 преступные группы, оказывавшие незаконные услуги по выписке фиктивных счетов-фактур.

«Состав одной из них насчитывал порядка 18 предприятий, другая подозревается в причастности к финансированию экстремистов. Незаконными действиями обеих групп государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе.

Деятельность групп пресечена, 2 лица арестованы, проводится досудебное расследование.