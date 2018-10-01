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15:38 150
Ущерб в 2 млрд тенге нанесла деятельность преступных группировок в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанская прокуратура выявила 2 организованные преступные группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы надзорного органа, проводимые анализы и проверки позволили выявить преступные схемы, которые недобросовестные налогоплательщики использовали для уклонения от уплаты налогов.
По результатам специальных оперативно-розыскных мероприятий разоблачены 2 преступные группы, оказывавшие незаконные услуги по выписке фиктивных счетов-фактур.
«Состав одной из них насчитывал порядка 18 предприятий, другая подозревается в причастности к финансированию экстремистов. Незаконными действиями обеих групп государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе.
Деятельность групп пресечена, 2 лица арестованы, проводится досудебное расследование.
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