Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ущерб в 150 млрд тенге нанесен в результате действий интернет-мошенников в столице

2 Февраля 2023, 13:36
Ущерб в 150 млрд тенге нанесен в результате действий интернет-мошенников в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в столице в результате действий интернет-мошенников был нанесен ущерб в миллиарды тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года ущерб от интернет-мошенничества составил 150 млрд тенге. Из них возвращено только 150 млн тенге. С начала года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества, в результате чего нанесен ущерб в 250 млн тенге», - сказал Кайрат Мадиев на пресс-конференции в ведомстве.

Также представитель департамента полиции рассказал о встречающихся мошеннических схемах.

«Они часто представляют себя банковскими работниками. Далее входят в доверие клиента и пытается получить личные данные», - уточнил Кайрат Мадиев.

По его словам, бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками полиции, зарегистрировано несколько таких фактов.

Ранее представитель ДП заявил, что в столице растет число фактов интернет-мошенничества.

С начала года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества. В 2021 году было зарегистрировано 188 фактов.


Новости по теме
Четырех нетрезвых водителей за ночь задержали в Петропавловске
Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR
Обманувших жительницу Туркестанской области на 8 млн тенге мошенников задержала полиция
Теги:
Читайте также
Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR
Пристройку к школе не могут оформить в Астане: жители обратились за помощью к акиму
Набережная реки Есиль будет благоустроена в  столице
Обманувших жительницу Туркестанской области на 8 млн тенге мошенников задержала полиция
Спустя 7 лет получил казахстанское гражданство 74-летний украинец
Проблему бесконечных походов к терапевту за направлениями обещают решить в Казахстане
Сенат ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осужденных
Автобусный парк обновят в Астане на 25% - Женис Касымбек
Новости партнеров
Популярное
1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

Лента новостей