Ущерб в 150 млрд тенге нанесен в результате действий интернет-мошенников в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в столице в результате действий интернет-мошенников был нанесен ущерб в миллиарды тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года ущерб от интернет-мошенничества составил 150 млрд тенге. Из них возвращено только 150 млн тенге. С начала года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества, в результате чего нанесен ущерб в 250 млн тенге», - сказал Кайрат Мадиев на пресс-конференции в ведомстве.

Также представитель департамента полиции рассказал о встречающихся мошеннических схемах.

«Они часто представляют себя банковскими работниками. Далее входят в доверие клиента и пытается получить личные данные», - уточнил Кайрат Мадиев.

По его словам, бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками полиции, зарегистрировано несколько таких фактов.

Ранее представитель ДП заявил, что в столице растет число фактов интернет-мошенничества.

С начала года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества. В 2021 году было зарегистрировано 188 фактов.