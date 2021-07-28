Ущерб свыше 3 млн тенге нанесли браконьеры в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ущерб на 3 469 771 тенге нанесли рыбным ресурсам браконьеры, осуществляющие незаконный вылов рыбы на реке Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

27 июля 2021 года в 22.30 часов сотрудниками Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК при проведении рейдовых мероприятий в Майском районе Павлодарской области на протоке «Белая» реки Иртыш задержан гражданин С., производивший незаконный лов рыбы сетями на лодке «Казанка» с подвесным мотором «Вихрь-25».

В результате осмотра судна была обнаружена рыба осетровых видов, из них одна особь сибирского осетра весом 4 кг и 14 штук стерляди общим весом 8.8 кг. Ущерб рыбным ресурсам составил 3 469 771 (три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят один) тенге.

Ответственность за лов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных предусмотрена в статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

На место совершения правонарушения вызвана оперативно-следственная группа отдела полиции Майского района Павлодарской области и материалы переданы для возбуждения уголовного дела.

Данный факт находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.