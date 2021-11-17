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Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе

17 Ноября 2021 21:52
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Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе подсчитывают ущерб от ураганного ветра, бушевавшего в Жамбылской области почти сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Шквальный ветер, скорость которого достигала до 38 метров в секунду, нанес значительный ущерб городской инфраструктуре. Более половины объектов оказались отключенными от электроснабжения, часть – от газо- и теплоснабжения, повреждены линии электропередач, газораспределительные трубы, пострадали крыши, повалены деревья, повреждены автомобили.

В медиа-центре акимата города Тараза проинформировали о последствиях ураганного ветра.

«По городу повреждены кровли 19-ти многоэтажных жилых домов и 17-ти школ, а также крыши в четырех детских садах. На улицах областного центра обрушились 18 электрических столбов, оборвано 1,5 километра линий электропередач. В связи с повреждением электросетей в пяти малых котельных теплопоставляющих предприятий распределение тепла временно приостановлено. Повалено порядка 45 крупных деревьев, 12 остановок и 32 светофора. Повреждено 34 билборда,9 рекламных пилонов и 64 флага», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, повреждены ограждения и покрытия шести спортивных площадок в жилых массивах «Тастак», «Кирпичный завод», «Кызыл-Абад», «Кольтоган», а также в центре города на пересечении улиц Желтоксан - Кунаева, по улице Айтеке би.

Напомним, накануне на территории Жамбылской области было объявлено об усилении ветра до 30 метров в секунду. В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, так как вождение становится опасным.



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#Жамбылская область   #Происшествия   #Акимат   #Видео   #Погода  
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Автор:

Галина Скрипник

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