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Ущерб от разрушительных землетрясений посчитали в Турции

17 Марта 2023, 21:16
Ущерб от разрушительных землетрясений посчитали в Турции Фото: trthaber.com

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Материальный ущерб от разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов и казначейства страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

«Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год», - отмечает TRT Haber.

Как сообщалось, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 49 тысяч человек.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

Афтершоки продолжаются до сих пор.
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