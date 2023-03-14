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Ущерб от онлайн-мошенничества в США достиг $10 млрд в 2022 году - ФБР

14 Марта 2023, 12:45
Ущерб от онлайн-мошенничества в США достиг $10 млрд в 2022 году - ФБР Фото: edition.cnn.com

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным ФБР, 10 млрд долларов были потеряны в 2022 году из-за резкого роста онлайн-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

Согласно ежегодному отчету ФБР о преступлениях в Интернете, в прошлом году убытки от онлайн-мошенничества стали самыми высокими за последние пять лет и характеризуются широким спектром преступлений – от маркетинговых афер до программ–вымогателей.

Онлайн-мошенничества с ущербом на более чем на 3 млрд долларов были связаны с инвестициями в криптовалюту.

На программы-вымогатели, которая блокирует компьютеры до тех пор, пока не заплатят хакерам, пришлось 87 атак в прошлом году с ущербом примерно на 134 млн долларов, из них только больницы и школы подверглись вымогательству на сумму более 100 млн долларов. Относительно скромная цифра по сравнению с другими формами мошенничества может быть связана с низким обращением пострадавших в ФБР.

Другая схема взлома, известная как компрометация деловой электронной почты, в совокупности привела к убыткам на 2,7 млрд долларов. Схема обычно включает в себя то, что кто-то обманом выманивает у жертвы деньги, часто выдавая себя за клиента или родственника.

Один из наиболее громких примеров - мошенники в прошлом году нанесли урон городу Лексингтон в штате Кентукки примерно на 4 млн долларов.

В отчете отмечается увеличение числа пострадавших среди людей старше 60 лет по сравнению с 2021 годом. Пожилые люди стали жертвами мошенников на сумму 724 млн долларов, последние выдавали себя за работников службы технической поддержки или правительственных учреждений.


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