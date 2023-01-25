Ущерб от наводнений на Филиппинах превысил $23 млн

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Ущерб, нанесенный наводнениями сельскому хозяйству и инфраструктуре Филиппин, превысил 1,28 млрд песо ($23,5 млн). Такие данные приводятся в опубликованном в среду отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Согласно подсчетам ведомства, 116,6 тысяч перемещенных граждан временно размещены в 316 эвакуационных центрах. 39 человек погибли, 12 получили различные травмы, 5 числятся пропавшими без вести. В 14 регионах республики зарегистрировано более 1,38 тысяч происшествий, обусловленных наводнениями и оползнями.

Стихийное бедствие повредило 1,78 тысяч домов, урон составил 3,72 млн песо ($68,4 тысяч). Ущерб, нанесенный 215 инфраструктурным объектам, оценивается в 430,4 млн песо ($7,86 млн), сельскому хозяйству - в 858,6 млн песо ($15,6 млн). На оказание помощи правительство выделило 102,1 млн песо ($1,86 млн). Наводнения повредили 307 дорог и 65 мостов, нарушена работа 35 портов.

В 622 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа предприятий. В 85 населенных пунктах введен режим стихийного бедствия.

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