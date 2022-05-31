31 Мая 2022 14:44

Ущерб от интернет-мошенников превысил 1 млрд тенге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице зарегистрировано около 1400 фактов мошенничества. Об этом сообщил начальник отдела управления криминальной полиции департамента полиции города Нур-Султана Талгат Булегенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы в связи с развитием высоких технологий количество фактов интернет-мошенничества значительно выросло. Согласно анализу, за пять месяцев текущего года на территории столицы зарегистрировано 1390 фактов интернет-мошенничеств. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1730. Общий материальный ущерб от интернет-мошенничеств превысил 1 млрд 150 млн тенге», - сообщил Талгат Булегенов в ходе брифинга в департаменте полиции.

По информации полиции, за текущий период задержано и привлечено к уголовной ответственности 48 интернет-мошенников.

«Возмещенный ущерб потерпевшим составил порядка 135 млн тенге. Из 48 задержанных лиц 25 граждан совершили 2 и более эпизодов. Подозреваемые в основном лица в возрасте от 20 до 35 лет», - проинформировал Талгат Булегенов.

К примеру, одному из них доказано 60 фактов мошенничества в интернете.

«Один человек - несовершеннолетний - привлечен в этом году за совершение интернет-мошенничества. Он обманул порядка 25 человек. В ходе оперативно-следственных мероприятий вышли на след и задержали. Выставлял объявления об аренде квартир в столице, хотя сам находился в другом городе. Ущерб от всех действий - около 350 тыс. тенге», - добавил Т. Булегенов.