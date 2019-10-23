Ущерб от браконьеров в Павлодарской области составил около 10 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» выявлено 101 нарушение природоохранного законодательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий ущерб от незаконных действий браконьеров составил порядка десяти миллионов тенге», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Для выявления и пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов в Павлодарской области полиция начала оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», рассказали в правоохранительных органах.

«В ходе профилактического мероприятия на территориях охотничье-рыболовных хозяйств осуществлена проверка 639 охотников и рыболовов. Сотрудниками полиции выявлено 101 нарушение природоохранного законодательства», - отметили в пресс-службе.

В числе выявленных нарушений - 47 фактов незаконной охоты и нарушений правил охоты, 50 нарушений правил рыболовства и три случая незаконной порубки деревьев, добавили в ведомстве.

«Природоохранными полицейскими на автодороге Павлодар-Щербакты, вблизи села Арбигень, остановлена автомашина марки ВАЗ-2121 под управлением 50-летнего сельчанина. В салоне данного авто полицейскими изъят мелкокалиберный карабин марки ТОЗ-8, - сообщили в департаменте полиции. - Соответствующих документов у мужчины на карабин не имелось. По данному факту назначены экспертизы, проводится проверка».

23 октября, в 02:50, ночью, во дворе дома по улице 1 мая, сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции задержали 41-летнего павлодарца, у которого изъято 15 стерлядок, две удочки и рыболовные снасти для ловли рыбы, рассказали в полиции. Теперь назначена экспертиза, и проводится проверка.

«Стражами правопорядка в ходе оперативно-профилактического мероприятия задержано 102 нарушителя и пять транспортных средств. Изъято 187 килограмм рыбы, также изъяты орудия совершения правонарушений», - подытожили в ведомстве.