Ущерб от браконьеров на 820 млн тенге предотвратили пограничники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ РК предотвратила экономический ущерб от браконьеров на сумму свыше 820 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ».

«С 1 апреля 2021 года департаментами Пограничной службы КНБ по Мангистауской и Атырауской областям проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию благоприятного режима плавания, пресечению браконьерской деятельности и охране водных биологических ресурсов в акватории Каспийского моря. Пограничниками задержано 56 нарушителей режима Государственной границы, 85 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 43 единицы плавательных средств различного водоизмещения, поднято и изъято более 220 тыс. метров (220 километров!) сетей. Из браконьерских сетей выпущено более 420 рыб осетровых пород, более 11 040 рыб частиковых пород и 21 тюлень», - сообщила пресс-служба КНБ РК в Instagram .

По информации ведомства, предотвращён экономический ущерб на сумму свыше 820 миллионов тенге, на правонарушителей наложено адмштрафов на сумму более 3,5 млн. тенге.

Мероприятия продолжаются.