Ущерб на два млрд тенге причинила государству ОПГ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 17 фиктивных предприятий выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области АФМ РК начато досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая подозревается в том, что занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров», - сообщили в пресс-службе департамента.

Незаконная деятельность велась от имени 17 подконтрольных фиктивных предприятий, отметили в ДЭР. Государству от противоправной деятельности ОПГ причинён ущерб в сумме более двух миллиардов тенге.

«Постановлением специализированного следственного суда города Павлодара в отношении организатора и участников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные мероприятия», - добавили в ведомстве.