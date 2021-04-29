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    11:09, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Ущерб на два млрд тенге причинила государству ОПГ в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 17 фиктивных предприятий выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом экономических расследований по Павлодарской области АФМ РК начато досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая подозревается в том, что занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Незаконная деятельность велась от имени 17 подконтрольных фиктивных предприятий, отметили в ДЭР. Государству от противоправной деятельности ОПГ причинён ущерб в сумме более двух миллиардов тенге.
    «Постановлением специализированного следственного суда города Павлодара в отношении организатора и участников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные мероприятия», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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