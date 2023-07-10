Ущерб на более 773 млн тенге причинил организатор обнальных фирм в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 июля межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны осуждены организатор преступной схемы и его 4 пособников за выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

«Судом установлено, что О., в группе лиц по предварительному сговору, с 2020 по 2022 годы организовал выписку счетов – фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, от имени 7 подконтрольных ему предприятий, причинив при этом государству особо крупный ущерб на сумму более 773 млн тенге, которые не были уплачены предприятиями-контрагентами в виде налогов», - сообщили в межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

При этом О., как организатор преступления, выписывал через подконтрольные ему фирмы фиктивные счета-фактуры, подыскивал контрагентов, нуждающихся в таких услугах, обговаривал с ними условия сделок.

В свою очередь, экс-сотрудник органов государственных доходов оказывал содействие О. в регистрации и ликвидации этих предприятий, консультировал по налоговой части. Остальные трое пособников открыли на имена своих знакомых, а также на случайных людей, подконтрольные предприятия. Один из пособников также занимался обналичиванием денежных средств, поступавших на счета этих предприятий.

Вина осужденных доказана. Организатор и пособники признаны виновными по ст.216 ч.3 УК.

Приговором суда О. как организатор осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Его пособники осуждены к 3 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В доход государства конфисковано 15,5 млн тенге, находившихся на счетах подконтрольных им предприятиях.

Гражданский иск по делу заявлен не был, с предприятий-контрагентов фискальными органами будет взыскана сумма недоимки. Приговор суда не вступил в законную силу.