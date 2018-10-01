Ущерб на 69 млн тенге нанесли пожары в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Костанайской области подвели итоги работы за 9 месяцев этого года. О предварительных результатах работы ведомства рассказал в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций заместитель начальника областного ДЧС Азамат Оримбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

За 9 месяцев 2018 года произошло 824 пожара. В них погибли 17 человек, а материальные потери составили 69 млн. 116 тыс. тенге, сообщил А. Оримбаев. В жилом секторе произошло 540 пожаров, что составляет 65,5 % от общего количества зарегистрированных пожаров. Погибли 15 человек. Материальные потери составили 5 млн 325 тыс тенге. Спасено на пожаре 37 человек.

По информации департамента, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество пожаров и гибель людей почти не изменилось. Однако, ущерб увеличился на 6%.

Основные причины пожаров в жилом секторе - это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, курение в нетрезвом виде, при эксплуатации электрических приборов.

Как отметил Оримбаев, количество пожаров, произошедших в многоквартирных жилых домах, снизилось на 35,4 %. Пожаров по причине курения в состоянии алкогольного опьянения снизилось 6 раз.

Взяты на учёт лица, ведущие аморальный образ жизни, малообеспеченное и маломобильное население. Всего на учете состоят более 8 тысяч человек. В результате этой работы удалось снизить количество погибших среди неблагополучных семей в 6 раз.

«В преддверии отопительного сезона с 14 сентября на территории области проводится месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Профилактическая работа в жилом секторе находится на особом контроле у руководства Департамента»,- заключил А. Оримбаев.



