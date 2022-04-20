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    11:14, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Ущерб на 6 млрд тенге нанесла государству группа обнальщиков в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 млрд тенге. Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров. Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности. Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита», - сообщили в АФМ.

    Как отметили в ведомстве, агентство по финансовому мониторингу на регулярной основе работает над ликвидацией преступных групп в сфере теневой экономики, занимающихся незаконным обналичиванием средств, заключением недействительных сделок с юридическими лицами, предоставлением ложных бухгалтерских документов, что позволяет оградить и защитить добросовестный бизнес от связи с «фирмами-однодневками», снизить риск нанесения значительного ущерба государству.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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