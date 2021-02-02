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    09:52, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Ущерб на 492,6 млн тенге нанесла обналичивающая деньги через подставные фирмы преступная группа в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. Факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы.

    Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.

    Злоумышленники приговорены к 3 годам и шести месяцам условно судом №2 города Актобе.



    Теги:
    Закон и право Экономика Суды Актюбинская область
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