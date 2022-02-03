Ущерб на 300 млн тенге: мародеров, ограбивших ломбард, задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержана очередная преступная группа, ограбившая ломбард. Вещественные доказательства изъяты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время массовых беспорядков в Кызылорде группой неизвестных лиц была совершена кража в одном из ломбардов города. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Кызылординской области задержаны двое жителей города, подозреваемых в совершении кражи. В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные золотые изделия, в том числе 125 штук золотых колец, 22 штуки золотых колье, 7 золотых браслетов, 3 единицы золотых часов, 1 золотая лупа и ноутбук. Сумма ущерба составила 300 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная в особо крупном размере). Обстоятельства происшествия выясняются.