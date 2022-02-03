+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ущерб на 300 млн тенге: мародеров, ограбивших ломбард, задержали в Кызылорде

3 Февраля 2022 10:06
Поделиться:
Ущерб на 300 млн тенге: мародеров, ограбивших ломбард, задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержана очередная преступная группа, ограбившая ломбард. Вещественные доказательства изъяты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Трех подозреваемых по фактам мародерства задержали в Алматинской области
Более 3 млн тенге выманил мигрант у своего работодателя в Нур-Султане 24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе Аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплаты по возмещению ущерба

«Во время массовых беспорядков в Кызылорде группой неизвестных лиц была совершена кража в одном из ломбардов города. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Кызылординской области задержаны двое жителей города, подозреваемых в совершении кражи. В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные золотые изделия, в том числе 125 штук золотых колец, 22 штуки золотых колье, 7 золотых браслетов, 3 единицы золотых часов, 1 золотая лупа и ноутбук. Сумма ущерба составила 300 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная в особо крупном размере). Обстоятельства происшествия выясняются.

Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Трех подозреваемых по фактам мародерства задержали в Алматинской области
Более 3 млн тенге выманил мигрант у своего работодателя в Нур-Султане
24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе
Аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплаты по возмещению ущерба
Популярное
1 Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
4 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
5 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
6 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Читайте также
Десятый ребенок родился у семьи из Актау
«Картина Мира» казахстанского павильона на EXPO 2020 Dubai вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив