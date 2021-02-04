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    08:39, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Ущерб на 14 млн тенге: краснокнижного окуня изъяли у браконьера в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 50 килограммов краснокнижного окуня изъяли у браконьера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 февраля инспектор группы природоохранной полиции Каратальского РОП совместно с инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром», около 17 часов на автодороге «Ушколь-Уштобе» остановил автомашину Toyota 4Runner, под управлением 56-летнего жителя поселка Карабулак Ескельдинского района. При осмотре автомашины, в багажном отсеке стражи порядка обнаружили сети и 50 килограммов находящегося под угрозой исчезновения окуня.

    Со слов задержанного, рыба была выловлена в озере Ушколь-2. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 339 УК РК «Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов».


    По делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма предполагаемого ущерба, причиненного государству, определяется в размере более 14 миллионов тенге.

    Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Автомашина водворена на спецстоянку до решения суда.


    Теги:
    Закон и право Экология Алматинская область
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