Ущерб на 14 млн тенге: краснокнижного окуня изъяли у браконьера в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 50 килограммов краснокнижного окуня изъяли у браконьера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 февраля инспектор группы природоохранной полиции Каратальского РОП совместно с инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром», около 17 часов на автодороге «Ушколь-Уштобе» остановил автомашину Toyota 4Runner, под управлением 56-летнего жителя поселка Карабулак Ескельдинского района. При осмотре автомашины, в багажном отсеке стражи порядка обнаружили сети и 50 килограммов находящегося под угрозой исчезновения окуня.

Со слов задержанного, рыба была выловлена в озере Ушколь-2. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 339 УК РК «Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов».

По делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма предполагаемого ущерба, причиненного государству, определяется в размере более 14 миллионов тенге.

Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Автомашина водворена на спецстоянку до решения суда.

