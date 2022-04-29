Ущерб ментальному здоровью населения нанесла пандемия COVID-19 - эксперт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Центры первой медицинской санитарной помощи со специалистами в области охраны психического здоровья создают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев сообщил о причинах появления самых распространенных психических расстройств у населения и о том, как этого можно избежать.

«У большинства переболевших во время пандемии людей коронавирусная инфекция не прошла бесследно для психического здоровья, - отмечает спикер. - Воздействие на психику оказывала как сама болезнь, так и стрессовые состояния из-за потери близких, умерших от инфекции. Карантин, изоляция, ограничение социальных связей тоже стали важными факторами усугубления депрессивных состояний».

Негативно на ментальном здоровье, по мнению эксперта, сказывается длительный стресс, проблемы в семье, личное горе. Психические расстройства, вызванные этими факторами, называются непсихотическими.

Статистика показывает, что в мире количество людей с такими нарушениями только растет. Люди, страдающие от подобных расстройств, пытаются соответствовать социальным нормам, их поведение часто не отличается от поведения обычных людей. Они могут давать адекватную оценку происходящему, выслушивают критику, соблюдают все нормы поведения. Однако внимательный взгляд врача может заметить некоторые отклонения от норм психического здоровья.

«Внутреннее состояние таких людей во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут спровоцировать любые факторы - семейная жизнь, безработица – все, что угодно», - считает руководитель областного управления здравоохранения.

Для того чтобы помочь жамбылцам, попавшим в непростую жизненную ситуацию и нуждающимся в психологической поддержке, управление здравоохранения области развивает в регионе центры первой медицинской санитарной помощи, где работают ведущие специалисты в области охраны психического здоровья.

Охрана психического здоровья населения является одной из ключевых задач здравоохранения страны. У жамбылских медиков появится возможность продемонстрировать это на международной арене.

Как сообщил Асет Калиев, в мае ожидается приезд в Жамбылскую область представителя ВОЗ. Это национальный консультант по психическому здоровью Николай Негай, сопровождать его будут генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Куаныш Алтынбеков и председатель Национальной ассоциации Primary Health Care Толебай Рахыпбеков. Делегация встретится с медицинским персоналом области - психологами, социальными работниками из первых сельских Центров лучших практик в Меркенском, Жамбылском районах, а также из городской поликлиники № 5 и областного центра психического здоровья.

Ожидается, что гости региона ознакомятся с деятельностью центров лучших практик в области психического здоровья, окажут населению консультативно-психиатрическую помощь, дадут практические советы медицинским работникам. Вопросы охраны ментального здоровья, интеграции психиатрических услуг в первичную медико-санитарную помощь будут обсуждаться на семинаре-совещании флагманской инициативы Европейского регионального бюро ВОЗ «Общеевропейская коалиция по охране психического здоровья».

Ранее сообщалось, что в регионе активно создаются центры лучших медицинских практик. Первичная медико-санитарная помощь является приоритетом в развитии здравоохранения. Активно внедряются инновационные технологии - это внедрение скрининговых программ по основным неинфекционным заболеваниям, программ управления заболеваниями, патронажной службы, формирование приверженности у населения здорового образа жизни.