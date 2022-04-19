Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ущерб Казахстану от аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге - Минфин

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Апреля 2022, 11:20
Ущерб Казахстану от аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ущерб в связи с аварией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) оценивается Казахстану в пределах 100-150 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения, будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 миллиардов тенге. Если устранят быстро, естественно, тогда будет меньше. В пределах 100-150 миллиардов тенге - это только по КТК», - сообщил журналистам Ерулан Жамаубаев после заседания Правительства.

Напомним , оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского трубопроводного консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма. Об этом стало известно 22 марта текущего года.

Комментируя аварию, министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал возможный пессимистичный сценарий по ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме.


Происшествия   Минфин РК   Нефть  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске