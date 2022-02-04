Ущерб из-за массовых беспорядков превысил 88 млрд тенге – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявленный ущерб, нанесенный во время массовых беспорядков, превысил 88 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
Было отмечено, что количество пострадавших объектов во время массовых беспорядков в январе достигло 1573, ранее была озвучена цифра 1466. Увеличение произошло за счет продолжающихся обращений потерпевших граждан, это также подтверждается осмотрами следователей и фиксациями поврежденных объектов.
«Больше всего пострадали объекты бизнеса, их 1502, основная масса которых магазины, ломбарды, автозаправочные станции и объекты общественного питания, а также охотничьи магазины, подвергнутые почти полному разграблению. Количество поврежденного либо уничтоженного автотранспорта также увеличилось и достигло 765 единиц, в их числе 551 единицы служебного транспорта полиции и 124 - принадлежащие гражданским лицам», - отметил спикер.
Общий заявленный ущерб, по данным МВД, превысил 88 млрд тенге.
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