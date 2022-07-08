8 Июля 2022 10:02

Ущерб государству в 118 млн тенге нанесла кызылординская компания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность ТОО «Жетіашар», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Уклоняясь от уплаты налогов, субъекты предпринимательства покупали у организатора незаконной деятельности фиктивные счета-фактуры, оборот которых составил 370 млн тенге.

Согласно заключению департамента государственных доходов по Кызылординской области, государству в виде неуплаченных налогов нанесен ущерб в размере 118 млн тенге.

Решением суда руководитель ТОО Избасар Айбек признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.









Кадр из видео