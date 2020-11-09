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Ущерб государству на 386 млн тенге нанесла ОПГ в Караганде

9 Ноября 2020 14:01
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Ущерб государству на 386 млн тенге нанесла ОПГ в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде ОПГ в течение пяти лет выписывала фиктивные счета-фактуры и нанесла ущерб государству в сумме более 386 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФМ МФ РК.

Ранее сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили организованную преступную группу, которая в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды.

В ходе следствия установлено, что участниками ОПГ созданы 27 подконтрольных предприятий. Предприятия регистрировались или приобретались на членов группы и других лиц для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота с целью придания законности деятельности и выписки фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов покупателей. В целях сокрытия преступных действий предприятия после определенного времени их использования подвергались перерегистрации в другие области Республики Казахстан.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности ОПГ составила 386,5 млн. тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.


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#Карагандинская область   #Минфин РК  
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