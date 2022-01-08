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    19:10, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 80 млрд тенге – НПП «Атамекен»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 80 млрд тенге. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В колл-центр поступило 1 424 звонка. Из них по вопросам мародерства 867 звонков, по форс-мажору – 23 звонка», - сообщили в НПП «Атамекен».

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана заявил, что будет предлагать необходимые реформы для улучшения социального положения граждан.

    «Наша священная родина - Казахстан - как независимая страна превратится на карте мира в мощное государство. Наша экономика будет развиваться усиленными темпами. Улучшится социальное положение наших граждан. Я говорю об этом с особой уверенностью, потому что для достижения этой цели будут предлагать необходимые реформы и конкретный план мероприятий», - сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев также пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.


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