Ущелье Кокжайляу вернули в состав Иле-Алатауского нацпарка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ущелье Кокжайляу вернули в состав Иле-Алатауского государственного национального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением Правительства РК ущелье «Кокжайляу» Медеуского района города Алматы площадью 1002,0 гектара возвращено в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Кокжайляу – это уникальные природные экосистемы и ландшафты, хвойные еловые леса из ели Шренка. Велика эстетическая ценность ландшафтов Кокжайляу, особенно в нижней части на склонах хребта Кумбель. Здесь произрастают растения, занесенные в Красную книгу РК: ель Шренка (стланиковая форма), яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатавский, пион средний, ревень Виттрока, тюльпан Островского и другие», - прокомментировали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Богат и животный мир этой территории - в составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида земноводных и четыре вида рыб. Численность животных стабильна.

Это излюбленное место прогулок многих жителей Алматы, сюда легко подняться как со стороны Медеу, так и со стороны ущелья Алмаарасан. Поэтому ущелье привлекает посетителей своим почти нетронутым природным ландшафтом.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году 1002,0 гектара земель РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» были переведены в категорию земли запаса Медеуского района города Алматы для строительства горнолыжного курорта.

В 2021 году приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии была создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода урочище «Кокжайляу» в состав Иле-Алатауского государственного национального парка.

«Комиссия посчитала возврат земель правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы. Сохранение уникального ущелья Кокжайляу - наша основная задача», - добавили в ведомстве.