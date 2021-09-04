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US Open: Шведова и Воскобоева вышли во второй круг в парном разряде

4 Сентября 2021, 13:28
US Open: Шведова и Воскобоева вышли во второй круг в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки успешно пробились во второй круг в парном разряде Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Ярослава Шведова вместе с французом Фабрисом Мартеном вышла во второй круг Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде

В первом круге казахстанско-французский дуэт на чемпионском тай-брейке выиграл у седьмых сеяных на турнире Чань Хао-Чин из Китайского Тайбэя и новозеландца Майкла Винуса – 6:4, 3:6, 10:7.

Во 1/8 финала Шведовой и Мартену будут противостоять американцы Сачия Викери и Натан Паша.

Ещё одна казахстанка Галина Воскобоева вместе с сербом Николой Качичем также пробилась во второй круг.

В стартовой игре казахстанско-сербский дуэт обыграл хорватку Дарью Юрак и нидерландца Матве Мидделкопа – 6:2, 3:6, 10:8.

Во втором раунде Воскобоева и Качич сыграют с обладателями третьего номера посева чилийкой Алексой Гуарачи и британцем Нилом Скупски.

Воспитанница школы тенниса Усть-Каменогорска Татьяна Николенко не смогла пробиться в финал квалификации юниорского US Open. В стартовой игре она в двух сетах уступила четвёртой сеянной американке Валенсии Хью. Татьяна стала первой юниоркой из Казахстана, которая сыграла в квалификации двух турниров Большого шлема за долгое время.


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