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Уроженка СКО разыскивается за совершение мошенничества в Акмолинской области

13 Августа 2021 09:11
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Уроженка СКО разыскивается за совершение мошенничества в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинскими полицейскими разыскивается уголовная преступница, которая подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как следует из распространяемой пресс-службой департамента полиции Акмолинской области ориентировки, за совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.190 УК) разыскивается уголовная преступница - 45-летняя Сексембаева Айслу Сабитовна, являющаяся уроженкой села Эсперлы Северо-Казахстанской области.

«Мера пресечения «Содержание под стражей» санкционирована судом города Кокшетау. При задержании женщина будет водворена в ИВС, где будет ожидать предъявления обвинения и направления уголовного дела в суд», - пояснили в ведомстве.

Приметы разыскиваемой: рост 165-170 см, плотного телосложения, овальное светлое лицо, большие зеленые глаза, прямой нос, темные волосы до плеч.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить по телефонам: 8(7162) 29-10-09, 29-11-14, 87071198719, 87761106565 либо 102.



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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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