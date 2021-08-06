Уроженка Казахстана может стать главой ведомства при Минфине США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Кандидатура Сауле Омаровой, уроженки Казахстана, рассматривается Белым домом на пост главы Управления валютного контролера при Министерстве финансов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Times.

По данным издания, администрация президента Джо Байдена рассматривает нового кандидата на должность главы валютного контролера после отказа от двух предыдущих кандидатур из-за разгоревшейся борьбы внутри Демократической партии.

New York Times отмечает, что в настоящее время помощники президента Байдена рассматривают кандидатуру Сауле Омаровой, профессора банковского права Корнельского университета. По словам двух источников близких к ситуации, процесс рассмотрения находится на начальной стадии. Сауле Омарова может быть номинирована в ближайшие месяцы или в начале следующего года. Затем потребуется одобрение ее кандидатуры на пятилетний срок сенатом.

Представители Белого дома и самого банковского регулятора от комментариев отказались.

New York Times отмечает, что Сауле Омарова являлась специальным советником по регуляторной политике в Министерстве финансов США при президенте Джордже Буше-младшем, а до этого проработала пять лет в юридической фирме Davis Polk & Wardwell.

Научные труды Сауле Омаровой дают представление о том, как она могла бы подойти новой должности. В своих исследованиях она подчеркивает, что операции с криптовалютой могут позволить банкам проводить больше торговых операций вне поля зрения Федеральной резервной системы и других регулирующих органов. В качестве главы Управления госпожа Омарова могла бы попытаться усилить его надзор за подобными процессами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам уже стремится усилить контроль над рынками криптовалют, заявил в своем недавнем выступлении ее председатель Гэри Генслер.

Вероятно, что госпожа Омарова также займет более жесткую позицию в отношении регулирования компаний, занимающихся финансовыми технологиями, которые все чаще работают во многих сферах деятельности, аналогичных традиционным банкам, например, в сфере кредитования, но с гораздо меньшими ограничениями, включая требования к капиталу. Тем не менее, они остаются вне поля зрения валютного контролера, потому что это «небанковские организации», пишет New York Times.

В мае 2020 года г-жа Омарова рассказала в интервью MSNBC, что ее исследование привело ее к выявлению основной проблемы, связанной со структурой финансового сектора: в ходе нормальной деятельности банки и инвесторы принимают все важные решения, с общественностью же консультируются только тогда, когда что-то идет не так.

«Мы вдруг стали дворниками, - заявила Омарова в телеинтервью. - Нам никогда не разрешают сидеть за столом, когда решения принимаются заранее».

Если она будет номинирована, скептицизм госпожи Омаровой в отношении отрасли может помочь ей, заставив замолчать критиков, которые временами предупреждали, что руководство валютного контролера было слишком дружелюбно с банками.

Сауле Омарова специализируется на регулировании финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах. Перед тем, как присоединиться к юридической школе Корнельского университета в 2014 году, она была приглашенным профессором права в юридической школе Университета Северной Каролины.

Она также является выпускницей МГУ, Университета Висконсин и Северо-Западного Университета Права.