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Уроженка Атырауской области борется за титул «Miss Virtual World»
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Уроженка Атырауской области борется за титул «Miss Virtual World», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По результатам трех туров голосования победительницей конкурса «Miss Virtual Kazakhstan» стала 21-летняя Арайлым Ишахат. Она обошла более 1500 претенденток со всей страны. Теперь Арайлым единственная из казахстанок, которая борется за титул международного конкурса «Miss Virtual World».
Голосование проходит в мобильном приложении inDriver и завершится 20 октября.
«Сейчас идет голосование международного этапа. Участвуют представители 20 стран. По моим данным на первом месте девушка из Колумбии, на втором из России. На третье месте я нахожусь. Так что голосуйте за меня, ведь я одна представляю всю страну. Если попаду хотя бы пятерку поеду на финальную церемонию. Пока об этом рано говорить», - рассказала Арайлым Ишахат.
Девушка окончила НАО «Медицинский университет Астана». Она с детства увлекается музыкой, поет и играет на гитаре.
Стоит напомнить, что «Miss Virtual World» − это международный интернет-конкурс красоты. Победительницы национальных этапов, получившие максимальное количество голосов в международном голосовании, поедут на финальную церемонию конкурса в город Канкун в Мексике. Финал планируют провести в ноябре этого года, а главным призом объявлен роскошный спорткар Porsche Cayman 718.
За казахстанку Арайлым Ишахат можно проголосовать пройдя по ссылке в приложении inDriver .
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