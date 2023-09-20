РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Уроженка Африки оказывала интим-услуги в Уральске

    Уроженка Западной Африки работала в притоне Уральска
    Фото: Казинформ

    Уроженка Западной Африки работала в притоне, организованном жительницей ЗКО, передает  МИА «Казинформ»  со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью задержана жительница Уральска, 1990 г.р. Подозреваемая в съемной квартире организовала притон по оказанию интимных услуг.

    Так, она сводила с клиентами уроженку Республики Сьерра-Леоне Западной Африки, 1999 г.р. Иностранка оказывала интим-услуги в виде эротического боди-массажа, получая за это денежное вознаграждение.

    Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 УК РК.

    Теги:
    Западно-Казахстанская область МВД РК
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!