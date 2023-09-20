Уроженка Африки оказывала интим-услуги в Уральске

Уроженка Западной Африки работала в притоне, организованном жительницей ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью задержана жительница Уральска, 1990 г.р. Подозреваемая в съемной квартире организовала притон по оказанию интимных услуг.

Так, она сводила с клиентами уроженку Республики Сьерра-Леоне Западной Африки, 1999 г.р. Иностранка оказывала интим-услуги в виде эротического боди-массажа, получая за это денежное вознаграждение.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 УК РК.