Уроженец Аркалыка ищет оставившую его в детдоме мать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В программе «Ел» телеканала «Jibek Joly» 31-летний Ермек Садыков объявил о том, что ищет свою мать, оставившую его в детском доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 1992 году жители Аркалыка Карлыга и Нурлан Садыковы взяли на воспитание сразу 10 детей. Из 10 детей, когда они выросли, 9 нашли своих родных матерей. Самый младший Ермек в течение 15 лет продолжает поиск. Поскольку поиск не дал результатов, он обратился за помощью к телеканалу «Jibek Joly».

«Ермек родился в 1990 году в роддоме города Аркалыка. Моя старшая сестра с супругом после двоих сыновей хотели девочку и решили взять из детского дома двух девочек. Тогда в детдоме находились 6 девочек и 4 мальчика. Некоторые из них были постарше, были и в возрасте 5-6 месяцев. Заведующий предложил забрать всех детей. Вот, так моя сестра с супругом вырастили 12 детей, помогли им найти свое место в жизни», – рассказал участвовавший в программе Канат Естек.

Дети ходили в один детский сад и учились в одной школе, а после достижения 18 лет нашли своих матерей и обещали встречаться друг с другом.

«Если встречусь с матерью, то хотел бы многое узнать. Понимаю, что 90-е годы были трудным временем, наверное, у нее не было другого выхода. Я хочу только поблагодарить свою мать за то, что благополучно родила меня, подарила мне жизнь. У меня нет никакой обиды, наоборот, хочу оказать ей помощь. Хотелось бы знать, как она живет», – сказал Ермек Садыков.

В ходе журналистского расследования в архивных документах были найдены имена Айгуль Бекболатова и Мурат Бекболатов. В этой программе сообщили, что у названных людей не обнаружено родства по анализам ДНК.

Посмотреть полную версию ток-шоу «Ел» можно на официальной странице телеканала.

Кадр из видео youtube.com/c/QazaqTVchannel