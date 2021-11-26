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Урожаи лимона собирают жамбылские студенты

26 Ноября 2021 22:26
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Урожаи лимона собирают жамбылские студенты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Собственное тепличное хозяйство развивают студенты колледжа в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в региональной службе коммуникации Жамбылской области, в минувшем 2020 году коллектив Беткайнарского колледжа №7 построил теплицу для выращивания лимонов. Собранный отличный урожай будет отправлен на сельскохозяйственную ярмарку в областном центре.

Инициатором создания теплицы стала директор колледжа Гульнара Алимбаева.

«Это стало большим подспорьем в совершенствовании знаний наших учащихся, обучающихся по специальности «плодоовощевод», - рассказала руководитель учебного заведения. – Площадь теплицы 224 квадратных метра, работа здесь не прекращается круглый год. Теплица имеет системы отопления и водоснабжения. По всей площади теплицы проложены трубы, так как зимой это растение нуждается в определенной температуре. Парник накрыт полиэтиленом, который помогает удерживать тепло проникающих солнечных лучей. Саженцы привезены из Узбекистана, подобраны сорта, которые дают обильный урожай сочных лимонов».

Студенты под присмотром агронома Куаныша Жаксылыкова ухаживают за саженцами.

«Теплица - это своего рода лаборатория, где учащиеся изучают тонкости фермерского хозяйства, знакомятся с условиями выращивания фруктов и овощей. Мы учим студентов тонкостям профессии. Здесь сочетаются трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся», - сказал Куаныш Жаксылыков.

Практические занятия в теплице помогают усвоить учебный материал. У ребят проявился интерес к экологической теме, к созданию тепличных хозяйств.

В собственной лимонной оранжерее они занимаются поливом, обрезкой лишних веток, защищают растения от сорняков, следят за температурным режимом и освещением.

«Вырастить растение самостоятельно и увидеть плоды своего труда - такие проекты мотивируют нашу учебу и позволяют проводить время эффективно и с пользой», - говорит студентка третьего курса Мадина Сакыпова.

В колледже, помимо теплицы, есть свой собственный огород. Учащиеся выращивают здесь кабачки и огурцы, которые идут на приготовление обедов в студенческой столовой.

Кроме того, часть овощной продукции идет на консервацию, другая - на снабжение местных малообеспеченных семей, а также ветеранов.

В планах студентов - увеличение ассортимента выращиваемых фруктов и овощей.



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#Жамбылская область   #Образование   #Урожай  
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Автор:

Галина Скрипник

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