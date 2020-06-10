Уровень золотовалютных резервов Казахстана достиг $31,5 млрд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уровень золотовалютных резервов Казахстана достиг максимума с осени 2017 года. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень золотовалютных резервов увеличился в мае на 950 млн долларов - до 31,5 млрд долларов, это максимальный уровень с осени 2017 года. Рост резервов обусловлен увеличением их валютной части: активы в свободно конвертируемых валютах увеличились более чем на 1 млрд долларов. Основными причинами такого роста послужили увеличение средств банков второго уровня на счетах в Национальном банке, а также плановая реализация золота в Национальный фонд», - сказала она.

Портфель золота незначительно снизился, несмотря на небольшой рост цены на золото с уровня 1 717 до уровня 1 726 долларов за унцию. В мае Нацбанк продал аффинированного золота на 250 млн долларов в Нацфонд.

Следует отметить, что размер активов Национального фонда почти не поменялся: по оперативным данным рыночная стоимость Нацфонда на конец мая составила 58,48 млрд долларов, изменения за месяц около 60 млн долларов.

В мае из Нацфонда было выделено трансфертов на сумму 650 млрд тенге. С целью выделения трансфертов в республиканский бюджет Национальным банком было продано на рынке валюты из Нацфонда в объеме 1,1 млрд долларов или на 466,2 млрд тенге. Остальная часть трансфертов была осуществлена за счет тенговых поступлений в Нацфонд и за счет остатка на тенговом счете.

«Столь значительные изъятия из Национального фонда были практически полностью компенсированы инвестиционным доходом и валютными поступлениями в Национальный фонд», - заметила Алия Молдабекова.

Общий инвестиционный доход Нацфонда за май составил 670 млн долларов.